Tormine nädalavahetus tõi häirekeskusele rekordarvu hädaabikõnesid

«Meil on hea meel, et paljud inimesed teadsid helistada riigiinfo telefonile 1247, et teavitada langenud puudest ja muudest tormikahjustustest, mis ei takistanud täielikult liiklust ega tekitanud ohtlikke olukordi. Riigiinfo telefoni eesmärk on olla alternatiivne abi- ja infokanal 112-le, et hoida hädaabinumber vaba kiire abi vajajatele ja olukordadeks, mis nõuavad operatiivjõudude kohest sekkumist. Selliste sündmuste nagu laupäevase tormi ajal, mil kõnesid ja väljakutseid on väga palju, on eriti oluline, et hädaabiliinile jõukasid teated, kus ohus on elu, tervis või vara või liiklemine täielikult takistatud ning teehooldajad saavad jõudumööda reageerida 1247 kaudu laekunud teadetele,» lisas kriisijuht.