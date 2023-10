PPA pälvis narkomeetri eest Europoli auhinna

Kui tavapäraselt on narkojoobe tuvastamiseks kasutusel sülje- või uriinipõhised kiirtestid, mis on PPA teatel ebamugav ja ebatäpne, siis narkomeetriga Drug Hunter on võimalik narkojoove tuvastada kohapeal palju mugavamalt ja usaldusväärsemalt. Umbes kuue minutiga annab Drug Hunter süljetestist vastuse, kas ja milliseid narkootilisi aineid on inimene tarvitanud, selgitati pressiteates.

Tavapärane kiirtest narkojoobe tuvastamiseks. Foto: Arvo Meeks

PPA ennetus ja süütemenetluse büroo juhi Heiko Mihkelsoni sõnul tõstab nutikas lahendus kiireks narkojoobe tuvastamiseks kogu ühiskonna turvatunnet.

«Tänu Drug Hunterile on võimalik politseil tuvastada narkootikume tarvitanud inimesed, kes võivad olla ohuks nii teistele kui endale, lisaks on meie jaoks oluline see, et tänu seadme kiirusele kulub iga narkojoobe tuvastamisele senisest vähem tööaega. Praegu on politseil Drug Huntereid veel vähe, kuid tulevikus võiks nende lisandumisel kaasnev ajavõit olla märkimisväärne,» ütles ta.

TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi nooremprofessor ja Drug Hunteri arendaja Jekaterina Mazina-Šinkari sõnul jätkatakse Drug Hunteri edasist arendust. «Meie järgmine eesmärk on narkomeetri mõõtude vähendamine, et see mahuks igasse politseiautosse, samuti uute narkootiliste ainete analüüsiprotokollide lisamine,» sõnas Mazina-Šinkar.