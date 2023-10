Vooluta on veel 5900 Elektrilevi klienti

Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi sõnul on oluline, et kõik lasteaiad ja koolid saaksid teisipäeval uksed avada. «Üle 200 mehe teeb kahes vahetuses tööd, et võimalikult kiiresti lahendada rikked ja taastada elektrivarustus. Oleme keskpinge rikete lahendamisega juba lõpusirgel, mitmetes maakondades alustasime madalpinge rikete likvideerimisega,» ütles Härm.