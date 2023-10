Kopli päästekomando saatus ripub endiselt juuksekarva otsas

«Ma nii-öelda hoian veel hobuseid tagasi, ehk ma ei ole Kopli komando sulgemise otsust veel allkirjastanud,» ütles päästeameti peadirektor Margo Klaos Postimehele. Ta lisas, et loodab siiski kuidagi riigieelarvest püsirahastusena lisafinantse saada, nii et õnnestub Kopli päästekomando säilitada. «Meie soov on see, et päästekomandode arv Eestis ei väheneks ja et me ei peaks praeguses julgeolekuolukorras neid vähendama,» ütles Klaos.