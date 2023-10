REPORTAAŽ ⟩ Pikad ööd ja paduvihm ehk kuidas saab pärast tormi elektri tagasi?

Jüri lähedal asuvas Vana-Aaviku külas põikame sisse ühe autolammutuse juurde. Ka seal ei paista kedagi kohal olevat, kuid ühtäkki ilmub lammutuse väravast välja ettevõtte omanik Sven. Ta ütleb, et temal kadus vool ära ööl vastu esmaspäeva. Ilma vooluta on tal võimalik siiski mingil määral tööd teha, sest elekter on hädavajalik ainult tõstuki kasutamiseks. Kui on vaja varuosi, mida saab ka ilma tõstukita kätte, saab ta hakkama. Sven sõnab, et viimasel ajal on sealkandis pigem vähe elektrikatkestusi, varem oli neid rohkem. «Nad on ikkagi teavitusi saatnud. Nüüd seekord millegipärast ei saatnud, ju on koormus nii suur,» lisab ta.