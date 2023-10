Riigisaladuste ligi pääsevad inimesed peavad edaspidi palju rohkemate riikide külastamisest kapot teavitama

Kaitsepolitseiameti büroo juht Harrys Puusepp juhtis tähelepanu asjaolule, et teatamiskohustusega riikide loetelu uuendati viimati 2015. aastal. «Nimekirja uuendati, arvestades julgeolekuolukorda laiemalt. See on suuresti riigisaladuse loaga inimeste enda kaitseks, et nad oleksid võimalikest ohtudest teadlikud ja oskaksid paremini kaitsta nii ennast kui ka riigisaladusi, mida neile on usaldatud.»