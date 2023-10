Maardu metsapargi tiigis uppus eakas mees

Teisipäeval, 10. oktoobril kell 11.20 teavitati häirekeskust, et Maardus Ringi tänaval on Maardu metsapargi tiigis näha mehe surnukeha. Teataja jäi sündmuskohale päästjate saabumiseni. Muuga päästjad olid kohal kell 11.29 ning tõid hukkunu veest kella 11.48ks välja. Mees anti üle politseile, kes selgitab välja täpse surmapõhjuse.

Sel aastal on Eestis uppunud 35 inimest.

Sügavasse vette ujuma minnes on oma tervisliku seisundi ja füüsilise vormi ülehindamine eluohtlik, toonitab päästeamet. Vanematel ja kehvema füüsilise vormiga inimesetel on turvalisem ujuda kalda läheduses koos kaaslastega ning hoida nendega kontakti. Uppuv inimene üldjuhul häält ei tee, sest tema jõud läheb enda pinnal hoidmiseks. Uppuja tunneb ära selle järgi, et ta vajub aeg ajalt vee alla ja ahmib pinnale tulles meeleheitlikult õhku.