USSISÕNAD ⟩ Martin Herem õppusel osalemisest: kõik numbrid võiksid olla paremad

Ta käis enda sõnul läbi kõik neli ringkonda ning silma jäi meeste kõrge motivatsioon. Eriti arvestades, et õppusel osalenute keskmine vanus oli 36 eluaastat ning ajateenistusest möödas umbes 15 aastat. Osalejad teadsid, miks nad õppusele on tulnud ning omavahel tekkis ka kambavaim. «Ma tahaks väga näha, et need rühmad ka tulevikus jäävad omavahel suhtlema. Tegelikult see on see, mis meeskonnatunde loob,» lisas ta. Samuti tänas ta omavalitsusi ja kaitseliidu- ning kaitseväe personali.