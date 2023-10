GALERII ⟩ Nõmme turu välialal käivad ümberehitustööd

Senine välilettide ala on tühjaks tehtud ja ajutise aiaga piiratud. «Välilettide uuendamine on hädavajalik, kuna vanad müügiletid on amortiseerunud. Lisaks tõstame uuenduste käigus lettide katusekonstruktsioone kõrgemale, et pikematel külastajatel oleks mugavam sisseoste teha. Samuti lisame lettidele juurde valgustust, et pimedal ajal oleks letid eemalt külastajatele nähtavamad ning ostlemine mugavam. Kohapeal suuri ehitustöid karta ei tule, sest ehitaja paigaldab uued letid turule moodulitest. Uued väliletid tulevad sarnased vanadega ning müügikohtade arv ei muutu,» teatas turu juhtkond.