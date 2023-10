TÄISTUND ⟩ Äpitaksod pakuvad illegaalidele tulusat tööotsa

Tallinna lennujaamas käib politseireid tabamaks äpitakso Bolt roolis raha teenivaid illegaale. Osa politseiametnikke on erariietes, et taksojuhid lennujaama territooriumile sisenedes reidi ei märkaks. Kohal on ka suur politseimärgistuseta buss, kus uurijad kontrollivad kinnipeetute andmete õigsust. Juba esimese tunni jooksul tabatakse üks ebaseaduslikult Eestis viibiv välismaalane.