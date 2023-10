Soome kahtlustab Venemaad Eesti-Soome gaasitoru sabotaažis, tõendeid veel otsitakse

Kahjustusi hinnates võib öelda, et gaasiühenduse taastamiseks kulub kuid.

2020. aastal rajatud gaasitorus Balticconnector hakkas rõhk langema pühapäeva öösel veidi enne kella kahte ning seejärel sulgesid kahe riigi süsteemioperaatorid gaasivoo. Toru on katkenud Soome majandusvööndis.

Soome valitsuse eile korraldatud julgeolekuolukorrateemalisel pressikonverentsil ütles sealne piirivalvejuht Markku Hassinen, et pühapäeva hommikul algatati uurimine, selgitamaks, mis on juhtunud. Piirivalve koos mereväega vaatas toru millimeeter millimeetri haaval läbi ja eile hommikul leiti vigastus, mis ei ole saanud ise tekkida. Nüüdseks on uurimise üle võtnud keskkriminaalpolitsei.