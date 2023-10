Riho Ühtegi lahkub Kaitseliidu ülema kohalt

«Ma olen täna kõige vanem teenistuses olev kaitseväelane. Ükskord on vaja ka põlvkondade vahetus ära lõpetada. Kui ma olen viimane dinosaurus, siis nüüd oleks aeg ka viimasel dinosaurusel siiski minna ja lasta noorematel meestel asja edasi teha,» ütles Ühtegi ERRile .

Küsimusele, mida Ühtegi Kaitseliidus muutis, vastas ta, et kõige tähtsamaks peab ta maakaitse loomist. «See lõputöö, maakaitse, tulla tagasi sisuliselt Kaitseliidu juurte juurde ja lõpetada ära see mõttetute lahingugruppide omamine, mis varem oli, ja keskenduda justnimelt sellele oma kodukohas sõdimisele ja selle efektile, mis on igal pool maailmas hästi ennast näidanud,» lausus Ühtegi.