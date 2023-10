Yle: Soome eksperdi sõnul võis gaasitoru kahjustada ankur

Soome rahvusringhäälingu Yle hommikuses saates oli külas merendusekspert Jukka Savolainen. Tema sõnul on oluline uus info Eesti mereväe ülema Jüri Saska kommentaar selle kohta, et gaasitoru betoonist kaitsekate on katki või ära rebenenud ning gaasitoru on paigast nihkunud ja vigastus on ühel pool. Savolaineni hinnangul võib sellise kahju tekitada ankur.



«Kui toru on paigast nihkunud ja pooleldi kahjustatud, siis võis see olla põhjustatud sündmuste jadast, kus suur laev oli ankrus ning tormituul lükkas laeva edasi ja ankur hakkas triivima,» ütles Savolainen. Tema sõnul on raske kinnitada, kas see oli õnnetusjuhtum või tahtlikult tekitatud kahju.



Savolainen kirjeldas, et mäletab ka enda merenduspäevadest, kuidas Soome lahel võib juhtuda, et kui ankrukett on liiga lühike, hakkab ankur libisema. Kui kett on liiga lühike, võib see põrkuda üle gaasitoru, aga see oleneb juba ankru suurusest ja muudest faktoritest.



Yle vahendas ka Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri ERRile öeldud sõnu, et praegu on kõik võimalik ning tegu võib olla nii sabotaaži kui ka õnnetusega.