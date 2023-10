Soome ajakirjandus kritiseerib valitsust: vaikus saatis Venemaale sõnumi

Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome keskkriminaalpolitsei juhtivinspektor Timo Kilpeläinen ütles pressikonverentsil, et uurimised viitavad tahtlikule teole. Sellise kahju tekitamine nõuab tema sõnul oskusi ja varustust. gaasitoru kahjustus on kohas, kus Soome laht on kõige sügavamal. Kahjustus on arvatavasti 50–100 meetri sügavusel. See viitab ka sellele, et gaasitoru kahjustamine nõudis eriteadmisi.



Samuti tõdeti pressikonverentsil, et gaasitoru õhku ei lastud. Vähemalt esialgu pole sellise asja kohta kindlaid märke ega tähelepanekuid. Võimalik, et ka kaadrid kinnitavad seda.