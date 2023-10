PPA kelmusemenetluses vabanes uurimise alt kolm ametnikku

Samas selgus kahtlustuste põhjaliku uurimise käigus, et Heldna, Vaheri ja Alavere suhtes kogutud tõendid toetavad esialgset kahtlustust kelmuses ja sellele kaasaaitamises. Sotsiaalkindlustusameti arvutustele tuginedes on välja selgitatud, et kuriteoga võinuks riigile tekitada hüpoteetiliselt üle 1,6 miljoni euro suuruse kahju, teatas prokuratuur.