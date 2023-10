Tallinna linnavalitsus asub eestikeelsele õppele üleminekut ette valmistama

Kui vähem kui kuu aega tagasi nimetas Tallinna haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Andrei Kante eestikeelsele õppele üleminekut võimalikuks inimõiguste rikkumiseks, siis nüüd on linnavalitsuse retoorika muutunud. Kolmapäeval üleminekuprogrammi tutvustanud linnapea Mihhail Kõlvart (Kesk) keskendus sellele, mida ja kuidas on vaja teha, et riikliku ülesandega hakkama saada.