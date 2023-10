Tormi tekitatud katusekahju tõotab tulla viimaste aastate suurim

Merle Kivi mäletab, et kui ta suvel Põlva vallas Suurkülas vastremonditud korterit kindlustama hakkas, oli kindlustuse esindaja lubanud talle maa ja taeva kokku, et isegi kõrvalhooned saavad kaitstud, aga kui oktoobri alguse tormituuled katuse ära viisid ning ta hüvitise saamiseks avalduse kirjutas, kuulis ta, et katusele kindlustuskaitse ei laiene.