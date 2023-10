Meeleavaldajad nõudsid eelkõige fooritsüklite muutmist nii, et jalakäijad ei peaks tiheda liiklusega ristmikel enam ohutussaartel ootama, vaid saaksid tee ületada ühe fooritsükliga. Samuti sooviti jalakäijate fooride varustamist ajaloenduritega ja piirkiiruse alandamist.

«Sügis on käes, õhtud hämarad, vihma sajab, porilombid laiutavad kõikjal. Inimesed tõttavad jälle jalgsi kooli ja tööle, kuid sõiduteede ületamine Tallinnas on endiselt ebameeldiv ja riskantne. Kui pead seisma poole meetri kaugusel 60 km/h sõitvast masinast, sõltub sinu elu vaid sõidukijuhi või sinu enda võimest mitte eksida. Pealegi ei ole seal ruumi kõigile: rattad ja lapsevankrid ei mahu sinna seisma jne. Me ei peaks üldse ohutussaarele ootama jäämagi!» kutsusid korraldajad inimesi üles.