ANALÜÜS ⟩ Poliitilised otsused lekke asjus sõltuvad uurimise tulemustest

Gaasitoruga juhtunu uurimist juhib Soome keskkriminaalpolitsei, sest tuvastatud vigastuskoht asub Soome majandusvööndis, ja samal põhjusel uurib kaabliriket Eesti kaitsepolitseiamet. Sisuliselt on tegu aga ühisuurimistega, kus kaasatakse mõlema poole inimesi. Sellest, et Soome poolt veab uurimist keskkriminaalpolitsei ja Eesti poolt kaitsepolitsei, ei maksa erilist järeldust teha. Küsimus on lihtsalt menetlusõiguses, mida Soome kaitsepolitseil (SUPO) pole.

Poliitikud on praegu sõnades ettevaatlikud, nii Eesti kui ka Soome omad. «Uurimise järel saab rääkida poliitilistest otsustest,» sõnab välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200). Samamoodi ei tõtta sündmustest ette kaitseminister Hanno Pevkur (RE): «Puusalt ei maksa tulistada. Ärme omista veel midagi.» Pevkur annab ka mõista, et liiga tõtlikud järeldused, eriti idanaabri kohta, on midagi sellist, mida idanaaber võib tahtagi. Et seda näiteks mingis propagandavõtmes ära kasutada.