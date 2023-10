SÜGISTORM ⟩ «Minu pere on sunnitud elama hotellis»: paljud majapidamised on endiselt elektrita

Terve nädalavahetuse üle Eesti möllanud torm tekitas kõige enam kahju riigi põhjarannikul ning tõi kaasa ulatuslikud elektrikatkestused Harjumaal ja Lääne-Virumaal. Harjumaa on juba kaks päeva prioriteetne, sinna saadetakse brigaade teistest maakondadest ning täna on saabumas kaks brigaadi Lätist.

Eestis ei jätku nii suuremahuliste purustuste kõrvaldamiseks tööjõudu, mistõttu mõne probleemi lahendamine võtab kauem aega. Meie 200 töötajat on töötanud laupäeva varahommikust peale pikki päevi ja öid, trotsides tuult, vihma ja külma ning jätkavad tööd seni, kuni kõik probleemid on kõrvaldatud.

Keskpingevõrkude riketest teavitatakse kliente automaatselt ning klientide rohkuse tõttu lahendatakse nendel liinidel tekkinud probleemid eelisjärjekorras. Madalpingevõrkude rikkeid kontrollitakse ükshaaval ja need lisatakse süsteemi järgmisena ning klient saab teate selle kohta, et rike on registreeritud ja see kõrvaldatakse. Hetkel vaatame üle ja laiendame katkestustest teavitamise süsteemi funktsionaalsust, et infovahetus oleks veelgi kiirem.