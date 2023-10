Uuring: Eesti inimene kogeb enim vägivalda just paarisuhtes

Meestest on elu jooksul paarisuhtevägivalda kogenud 33 protsenti vastanutest. Meestest 32 protsenti on paarisuhtes kogenud vaimset, kaheksa protsenti füüsilist ja üks protsent seksuaalset vägivalda. Kõige rohkem on vägivalda kogenud nooremad mehed vanuses 18–29 eluaastat, 39 protsenti), kõige vähem aga vanemad mehed vanuses 65–74 eluaastat - 24 protsenti. «Meeste puhul ei mõjuta igapäevategevuste piiratus, haridus ega elukoht olulisel määral seda, kas nad on paarisuhtes kogenud vägivalda,» lisas Bruns.

Töö juures on seksuaalset ahistamist elu jooksul kogenud 17 protsenti meestest. Meeskollegide poolt on seksuaalset ahistamist kogenud neli protsenti vastanutest. Kuus protsenti vastanutest on seda kogenud mõne meessoost inimese poolt, keda ei soovita või ei osata otse välja tuua. Meesjuhtide ja klientide poolt on mehed ahistamist kogenud harva – mõlema puhul on see üks protsent. Naiskolleegide poolt on ahistamist kogenud kolm protsenti meestest ja kellegi naissoost inimese poolt, keda ei soovitud otse välja tuua, on ahistamist kogenud viis protsenti meestest. «Naisjuhtide poolt on seda tajunud üks protsent ja naisklientide poolt kaks protsenti vastanutest,» ütles Bruns.