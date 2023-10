Kallase tagasiastumist toetab jätkuvalt kaks kolmandikku küsitletutest

Seoses Kallase idavedude skandaaliga on instituut küsinud viiel korral, kas peaminister peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma. Lisaks küsiti värskes küsitluses, kas Eestis peaks toimuma erakorralised valimised ning keda eelistaks vastajad näha peaministrina, kui esitada neile kolm kõige populaarsemat kandidaati paaridena.

Erakondliku eelistuse järgi peab Kallase tagasiastumist vajalikuks 99 protsenti EKRE toetajatest, 89 protsenti Keskerakonna toetajatest ja 84 protsenti Isamaa toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 44 protsenti, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetajatest 42 protsenti ning Reformierakonna toetajatest 13 protsenti, et Kallas peaks tagasi astuma.

Alates augusti lõpust tehtud viie küsitluse tulemused näitavad, et Kallase tagasiastumist toetavate vastajate osakaal on selle aja jooksul kahe kolmandiku juures või natuke üle selle.

Kas vajame erakorralisi valimisi?

Kuna hiljuti on opositsioonipoliitikud avaldanud arvamust, et praeguses poliitilises olukorras on vajadus erakorralisteks valimisteks, siis seekord küsiti inimestelt, kas vastaja arvates tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised. 41 protsenti vastas «ei» või «pigem ei», 51 protsenti vastas «pigem jah» või «jah» ning kaheksal protsendil puudus arvamus.