Krimikirjanik Katrin Pauts liitus Isamaaga

«Kuigi esialgu heidutas pärast kevadisi riigikogu valimisi kujunenud poliitiline kultuur mind väga ja esimese hooga tahtsin selle eest kaugele ära põgeneda, mõtlesin ümber: ma ei jookse lihtsalt minema. See ei ole õige. Meenusid inimestele antud lubadused – valijaid oli mul veel vähe, aga nad ju lootsid mu peale,» sõnas Pauts Facebookis.

Sama kehtib õpetajate kohta, märkis ta ning rõhutas, et kvaliteetne eestikeelne haridus pole kokkuhoiukoht. «Kokkuhoiu ja meelega venitamise koht pole ka muukeelsetele inimestele eestikeelse koolihariduse võimaldamine. On vale, et vene emakeelega inimeste eest seisab Eestis ainult üks erakond.»