FOTOD ⟩ Kopli päästekomando toetajad kogunesid riigikogu ette

Meeleavalduse üks korraldajaid, kriisiuuringute keskuse juht Hannes Nagel ütles, et Põhja-Tallinnas jätab see otsus kiire abita 60 000 inimest. «Tasub meenutada, et päästevõime on osa elanikkonnakaitsest – selle tagamine on seni täitmata riigi kohustus, mida muu hulgas näeb ette ka NATO artikkel 3,» lisas ta.