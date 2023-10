Valitsuse esindajaks Ida-Virumaal saab Jaanus Purga

Kallase sõnul oli tegemist väga tugeva konkursiga ja huvi ametikoha vastu suur. «Jaanus Purga kasuks rääkis kõrge motiveeritus, põhjalikud teadmised ja mitmekülgsed kogemused, tugev ettevõtluse taust, selge nägemus piirkonna tulevikust ja lahendustele orienteeritus,» ütles Kallas. Ta lisas, et soovib Vabariigi Valitsuse piirkondlikule esindajale edu ja jaksu erinevate väljakutsetega toimetulekuks. «Tal on kõik eeldused, et sel ametikohal edukalt hakkama saada,» lausus minister.