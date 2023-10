Prokuratuur kaablirikkest: pole mõtet spekuleerida, milliste riikidega koostööd tehakse

Riigiprokuratuur on juhtunu kohta alustanud kriminaalmenetlust, et kontrollida põhjalikult sidekaabli kahjustamisega seotud asjaolusid. Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ütles Postimehele, et niivõrd algusjärgus kriminaalmenetluse puhul pole mõtet spekuleerida, milliste riikidega ja missugust koostööd teha tuleb.