PPA operatiivjuht: ei ole välistatud, et e-kirja lained korduvad

«See ei tähenda, et need koolid või muud asutused, kes täna oma tegevuse peatasid oleksid kuidagi eksinud või üle reageerinud,» selgitas PPA operatiivjuht Heigo Reinek. Reineku sõnul on oluline kriisiplaanide olemasolu ja sõltuvalt olukorrast valmisolek nendele vastavalt otsused langetada. «Kutsun kõiki asutusi üles kokku leppima oma tegevuspõhimõtted ja teavitusliinid mistahes olukorras.»

PPA peadirektor Egert Belitšev sõnas, et pommiähvardus on rünne inimeste turvatunde vastu. «Tänane rämpsposti laine häiris sadade Eesti koolide, lasteaedade ning asutuste tööd ja võttis meelerahu ilmselt tuhandetelt inimestelt. Mõistan täielikult neid vanemaid, kes täna murega lapsed kooli-lasteaeda saatsid või vastupidi, kelle tööpäeva õppetöö katkestamine pea peale pööras. E-kirjade laine on vastikult odav, aga jõhker viis hirmutada, takistada ja segadust külvata,» sõnas Belitšev. Peadirektor kinnitas, et politsei on juhtumi uurimiseks alustanud kriminaalmenetlust ja teeb koostööd Läti korrakaitsega, kus sarnased kirjad levisid.