Kaitseministeerium avab toetusmeetme ühiskonna kaitsetahte tõstmiseks

«Eesti ühiskonna üleüldine kaitsetahe on väga kõrge, aga murekohaks on madal teadlikkus kuidas riigikaitsesse on võimalik panustada erinevates sihtrühmades nagu näiteks noored ja tööandjad. Selleks, et suurendada noorte valmidust ajateenistus läbida või tööandjate seas suurendada valmidust säilitada reservväelaste sissetulekud õppekogunemiste jooksul otsib kaitseministeerium endale koostööpartnereid, kelle kaasabil erinevate sihtrühmade teadlikkust tõsta,» ütles kaitsetahte arendamise osakonna juhataja Helmuth Martin Reisner.