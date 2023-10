RMK uuendusraie pindala prognoosi järgi väheneb raiemaht metsa puudusel järgmistel aastakümnetel nii kiiresti, et see ehmatas kliimaministrit.

Metsa ebaühtlasest vanuselisest jaotusest on juba mõnda aega räägitud ja et n-ö ressurssi kasutada, teha seda n-ö säästvalt, on arvestuslangi arvutustes näha seda n-ö langustrendi.