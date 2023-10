Parmas USA otsusest anda osa Danske trahvirahast Eestile: pretsedenditu summa

«See ei ole esimene kord, kui Ameerika Ühendriigid Eestiga selliselt vara jagavad, küll aga on seekord jutt pretsedenditult suurest summast. Oluline on silmas pidada, et trahviraha jagamine on Ameerika Ühendriikide õigus, mitte kohustus,» toonitas Parmas.