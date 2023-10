Väliskomisjoni esimees Mihkelson väisab sõjas olevat Iisraeli

Lähetus pandi paika enne lahingtegevuse algust - tegemist on pühapäevast kuni 18. oktoobrini toimuva Balti riikide väliskomisjonide esimeeste visiidiga Jerusalemma.

Riigikogu pressiteenistuse kinnitusel praeguse seisuga on visiit jätkuvalt plaanis. «Täpsemat infot kohtumiste ja muu sellise kohta saame jagada tõenäoliselt esmaspäeva hommikul,» lisas riigikogu pressiesindaja Karin Kangro BNS-ile.

Mihkelson märkis pärast lahingtegevuse algust, et islami vastupanuliikumine Hamas tegutseb Iisraeli rünnates eeldatavasti nii Iraani kui ka Venemaa toetusel.

Mihkelson kirjutas sotsiaalmeedias, et tegemist pole pelgalt asunduste või niinimetatud Jeruusalemma mošee probleemiga – mõõde on kindlasti laiem ning suure tõenäosusega poleks Hamas tegutsenud ilma Iraani ja eelduslikult ka Venemaa toetuseta.

«Viimase aasta jooksul on Hamasi liidrid käinud kaks korda Moskvas visiidil,» kirjutas Mihkelson. «Hästi koordineeritud üllatusrünnaku läbiviimiseks vajas Hamas ilmselt ka välist luureabi. Igatahes on sõja puhkemine Iisraelis meeltmööda Moskvale ja Teheranile, millega seotakse Lääne tähelepanu, destabiliseeritakse olukorda regioonis ja nurjatakse potentsiaalselt Iisraeli lähenemine Saudi Araabiale. Samuti aitab see hajutada maailma meedia tähelepanu käimasolevalt suursõjalt Ukrainas.»