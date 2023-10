Talv ei ole kaugel: pühapäevast võib sõita naastrehvidega

Transpordiamet teatas pressiteate vahendusel, et ka siis, kui liigeldakse peamiselt päevasel ajal ja linnades või suurtel maanteedel, ei tasu rehvivahetusega liigselt venitada. Kuigi päevased õhutemperatuurid võivad olla plusspoolel ja suuremad teed on lumevabad, püsib öiste külmakraadide tõttu libeduse oht.

Transpordiamet kordas üle, et mida paremad on rehvid, seda kindlamalt püsib auto teel. Lisaks on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui kolm millimeetrit.