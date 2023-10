Kiviselg ütles Postimehele, et kaitseväe luurekeskus on kogunud infot Vene kaitseministri Sergei Šoigu armeereformi kohta.

«Venemaal on plaanis taastada Leningradi ja Moskva sõjaväeringkonnad ja me teame, et ka meie ja Soome piiride lähistele on plaanis luua uusi üksusi või suurendada olemasolevate üksuste isikkoosseisu ja tehnikat,» ütles Kiviselg.