Arendaja läheb Merivälja tee meditsiinikeskusega uuele katsele

«Mitu aastat väldanud planeerimisprotsess on edukalt lõppenud ja meil on hea meel kinnitada, et meditsiinikeskuse fookusega uue ärihoone ehitusleping on nüüdseks allkirjastatud ja tööd on alanud,» ütles hoone arendaja ja omaniku Merivälja Realestate OÜ juhatuse liige Tõnu Kõuhkna.