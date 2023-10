Gaasitoru kaitsmiseks viise jagub, aga kõik maksab

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ütles teisipäevasel pressikonverentsil, et uurimine peab näitama, kas gaasitoru leke ja kaabli rike on omavahel seotud, kuid gaasitoru kahjustus on igal juhul inimese tekitatud. Ministri sõnul on ka arutatud, kuidas kriitilist taristut paremini valvata. Näiteks võiks Elering lasta paigaldada gaasitoru jaoks sensorid, kuid see tõstab maksumaksjate jaoks teenuse hinda.