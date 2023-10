VIDEO ⟩ Kalle Grünthal «Reporterile»: ma ei saa aru, mismoodi ma olen omastanud

Sel nädalal kirjutas esmalt Äripäev, et Grünthal on viieminutilise vahega tankinud enda autosse nii bensiini kui ka diislikütust. Eile kirjutas Eesti Ekspress, et samadel aegadel, kui ta ise on olnud riigikogu saalis, on kütusekaart kasutust leidnud. Grünthali suhtes algatati kriminaalmenetlus seoses riigikogu liikme kütusekaardi kasutamisega.