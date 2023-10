Inimõiguste keskus saatis riigile seisukohad vaenuregulatsiooni kohta

«Riik on lõpuks loomas vaenukõne õiguslikku raamistikku, millel on potentsiaali – erinevalt tänasest regulatsioonist – ära hoida ja karistada vaenu õhutamise intsidente. Samuti on pikalt oodatud ja tervitatav, et karistusseadustikku lisandub vaenumotiiv süüteo karistust raskendava asjaoluna,» kirjutab inimõiguste keskus enda kodulehel.