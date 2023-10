Eestist läkitati Ukraina rindele järjekordsed viis maasturit

Alates eelmise aasta veebruarist on sealt saadetud Ukrainasse mitmekülgset abi kokku üle 3,6 miljoni euro väärtuses – 71 sõidukit, 15 000 kaevikuküünalt ja 800 m² kaitsevõrke.

Rindele saadetavatel maasturitel on Ukraina kultuurikeskuse embleem.

Sõidukid on mõeldud rindele ning need lähevad Ukrainas üle erinevatele sõjaväeosadele. Maasturid toimetavad rindele ka 1200 kaevikuküünalt, mis on valmistatud Ukraina kultuurikeskuses, ning villaseid riideesemeid Eesti naistelt.