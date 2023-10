FOTOD JA VIDEO ⟩ Elustamise võti peitub julguses, mitte musklites

Tõestuseks, et elustamiseks ei ole tõepoolest vaja suuri muskleid, pani ka Postimees end proovile. Vaata videost, kuidas see õnnestus!

Seda, et elustamine eeldab füüsilist pingutust, tõestab ka fakt, et näiteks roidemurd on südamemassaži juures üks kõige tavalisemaid vigastusi. Reimers paneb aga inimestele südamele, et nad abivajaja vigastamist liialt ei kardaks. «Mõtleme selle peale, et inimene on surnud. Me ei saa enam mitte midagi halvemaks teha, saame ainult aidata. Halvemaks saame teha ainult ühel juhul – kui kõnnime mööda ja ei abista inimest.»

Reimers toonitas, et just esimesed viis minutit on elustamise ajal kõige olulisemad. «Tallinnas jõuab kiirabi elustamiskutsele kohale kuskil kuue ja poole minutiga, aga viis minutit on need aegkriitilised, kus tuleb abi hakata andma,» selgitas operatiivjuht.

Muusika aitab tempos püsida

Kellele Bee Gees meelepärane ei ole, saab õige elustamise tempo leidmiseks ümiseda veel näiteks Queeni «Another one bites the dust» lugu või hoopis Rammsteini «Du hast» laulu. Kellele jäävad paremini meelde eestikeelsed palad, saab regionaalhaigla soovitusel elustada Karl-Erik Taukari «Ookeani» saatel.

Tallinna kiirabi abiõde aga rahustab – kui ühtegi õige tempoga muusikapala parasjagu ei meenu, siis saab häirekeskuse meedik vajadusel telefoni kõlarisse metronoomi heli lasta, mis samuti õiget rütmi aitab hoida.

Parim ravi on defibrillatsioon

Juhul, kui elustamine toimub kohas, kus on ligipääs ka AED (automaatne kehaväline defibrillaator) masinale, soovitab abiõde seda kindlasti kasutada. Tegemist on elustamisaparaadiga, mis vajadusel annab abivajajale elektrišoki. «Kõik korraldused tulevad masinalt ja need on hästi lihtsad ja konkreetsed, näiteks «Hoia eemale!» või «Elusta!»» selgitas abiõde. Seega ei tasu ka karta, et masin annab šoki hoopis elustajale. Kui AED masina asukohas ei olda kindel, tuleks paluda otsimiseks abi mõnelt kõrvalseisjalt.