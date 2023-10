Loomaaed sai lahti tülikast lokulööjast

Poolteist kuud tagasi kirjutas Postimees, kuidas loomaaia 5,5 miljonit eurot maksma läinud uus tõmbenumber – Pilvemets ehk Kagu-Aasia vihmametsa hoone – ehitati valmis ilma jahutuseta, kuid soojapidamatu katusega. Talvel köetakse sellega kosmost, ent kuumal suvel satuvad hoones ohtu loomad ja nõrgema tervisega inimesed. Loos selgitusi jaganud, praeguseks juba endise loomaaia hooldusosakonna juhi Toomas Sula ülemused leidsid, et asutuse maine sai artikli pärast korralikult räsida.

Sula sõnul oli ta arvestanud, et kui suud paotab, võidakse teda kohalt lahti teha. «Kuid mind ajendas avalikult rääkima see, et asjad hakkaksid lõpuks ometi paremuse poole liikuma, sest aasta aega polnud Pilvemetsa probleemidele loomaaias lahendust leitud.»