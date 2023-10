Eelmisel neljapäeval alanud masspostituste kampaania on jõudnud oma neljanda laineni. Koolidest alguse saanud pommiähvardustega rämpspostikampaania on tabanud umbes 1400 asutust. Lisaks koolidele ka kohalikud omavalitsused, spordikeskused, meediaväljaanded. Postituse sisu on väikeste variatsioonidega sama: vene keeles kirjutatud pommiähvardused.