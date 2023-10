Eesti õppekeelele ülemineku tõttu võib mõni laps saada koha vene koolis

Igal aastal määrab pealinn koolikoha paarisajale lapsele, kelle vanemad pole teada andnud, millisesse kooli nad oma last saata tahaksid.

Kallas: üleminekut eestikeelsele haridusele tahetakse saboteerida

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) avaldas esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias postituse, milles kritiseerib Tallinna linnavalitsuse haridusplaane. «Tallinna linn planeerib väidetavalt suunata lapsi risti-rästi keeleliselt klassidesse, kus õpe ei ole neile kohaldatud. See ei ole õige käitumine. Mulle paistab siin soov üleminekut eestikeelsele haridusele saboteerida,» kirjutab Kallas.

Kallas rõhutab, et õppevormi valimisel tuleb arvestada lapse õppekeele oskust ja seda, et õpe oleks keeleliselt ja metoodiliselt talle kohaldatud. «Eestikeelne laps erimetoodikaga eesti keele õppega klassis, mis on suunatud eesti keelt mitte oskavatele lastele, on vale otsus. Ehk siis suunata eesti emakeelega laps klassi, kus eesti keeles õppimine on mõeldud eesti keelt mitte osakvatele lastele, ei ole seaduspärane. Samamoodi ei saa ilma vajaliku lisatoe ja metoodilise abita panna eestikeelsesse klassi õppima lapse, kes ei valda eesti keelt,» rõhutab minister.

Minister toob välja, et Eestis on juba pikka aega olemas metoodika, kuidas õpetada eesti keeles lapsi 1. klassis, kui nad ei valda eesti keelt. «Kutsun üles Tallinna linna lähtuma lapse vajadustest eesti keeles õppimise metoodika ja klassi valikul ja mitte rakendama lapsi oma poliitiliste mängude etteotsa. Need lapsed, kes ei valda eesti keelt piisaval tasemel, saab panna õppima varajase täis-keelekümbluse meetodil, mis on neile sobilik. Eestikeelsed lapsed õpivad oma meetodil.»