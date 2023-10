AJAGA KAASA ⟩ Riik hangib vangidele ja vahistatutele 2,5 miljoni eest uued jalavõrud

Sellise elektroonilise jalavõruga saab kriminaalhoolduse all olevat isikut jälgida.

Kui seni on koju jäetud õigusrikkujaid jälgitud erinevate ettevõtete GPS-seadme ja koduvalveseadmega, siis nüüd minnakse üle ühe pakkuja terviklahendusele. See on registrite ja infosüsteemide keskuse teatel varasemaga võrreldes ka peamine erinevus 2,5 miljoni eurose hankelepingu sõlmimisel.