Eelmise nädala torm segas gaasitoru ja kaabli vigastuste uurimist

«Selguseni jõudmine on oluline nii Eestile kui ka Soomele. Seetõttu lõid riigiprokuratuur ja Soome Keskkriminaalpolitsei ühise rahvusvahelise uurimisrühma (JIT), et tõendite kogumine sidekaabli ja Balticconnectori gaasitoru kahjustuste põhjuste väljaselgitamiseks oleks kiirem ja sujuvam,» lausus riigiprokurör Triinu Olev Postimehele.

Eelmisel nädalal alustas uurimisrühm esmaste menetlustoimingutega. «Sarnaselt Soome kolleegidele on kaitsepolitseiamet muu hulgas analüüsinud nii piirkonnas liikunud aluste andmeid kui ka teinud toiminguid merel. Juhtumi uurimist on mõjutanud ka eelmise nädala tormised olud merel. Ühe uurimisversiooni kohaselt on nii gaasitoru kui ka sidekaabli kahjustused tekkinud samal ajaperioodil, kuid nii selle versiooni kui ka kahjustuste tekkepõhjuste kontrollimiseks on tõendite kogumine ja rahvusvaheline koostöö veel pooleli,» rääkis Olev.