Laulu- ja tantsupeole pani end kirja üle 2000 kollektiivi

Pühapäeval lõppes Eestis tegutsevate kollektiivide registreerumine 2025. aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole. Esmaste andmete põhjal pani end laulupeole kirja 1085 koori ja orkestrit. Tantsupeole registreerus 1044 tantsu- ja võimlemisrühma ning soovist rahvamuusikapeol osaleda andsid teada 131 kollektiivi.

Väliskollektiivide registreerimine XXVIII laulu- ja XXI tantsupeole algab alates novembrist, teatas laulu- ja tantsupeo sihtasutus.

XXVIII laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore - neid on kirjas 306. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 228 mudilaskoori, aga ka 134 naiskoori ning 38 meeskoori. Orkestritest on peole kirja pannud 59 puhkpilliorkestrit ning 28 sümfooniaorkestrit.

XXI tantsupeole on kõige enam registreeritud täiskasvanute segarühmi - neid on hetkel kirjas 336. Arvukalt on ka naisrühmi – 296 ning samuti on kirjas 205 võimlemisrühma.

Laulu- ja tantsupeol toimub eraldi ka rahvamuusikapidu, kuhu sel korral registreerus 131 kollektiivi, sh 67 kollektiivi koondorkestrisse ning 28 kandleansamblit. Samuti panid end seekord rahvamuusikapeole kirja ka 198 üksikmängijat.

Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla tänab kõiki kollektiive ja nende juhte, kes end laulu- ja tantsupeole kirja panid. «Olgugi, et hetkel on tegemist üsna esmaste andmetega, mis kindlasti ajas veel muutuvad, annavad need meile väga olulise sisendi järgmiste tegevuste planeerimiseks suurpeo ettevalmistamisel,» sõnas Toomla, kelle sõnul oskab sihtasutus nüüd ennustada laulikute ja tantsukirjelduste trükiarve.

Vikerraadiole täpsustas Toomla, et registreerunute arv jääb arvult samale tasemele 2019. aasta üldpeoga. Tänavu suvel toimunud noorte laulu- ja tantsupidu pidanuks toimuma 2022. aastal, kuid koroonapiirangute ja ärajäänud proovide tõttu lükkus see aasta võrra edasi.