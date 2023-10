USA pommitajad sooritavad neljapäeval Tallinna kohal madallennu

Need B-1 pommitajad on osa USA õhujõudude 7. pommitajate lennutiiva 9. ekspeditsiooni pommieskaadri Dyess õhubaasist Texase osariigis. Lennukid on praegu paigutatud Ühendkuningriigi kuninglike õhujõudude Fairfordi baasi. B-1B Lancer on kauglennu võimega raskepommitaja, mis suudab kanda õhujõudude tavarelvastuse raskeimat juhitavat ning ka juhtimatut relvastust.