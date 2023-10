Luteri kirik jätkab uuest aastast traditsiooniliste abielude riiklikku sõlmimist

«Oluline on rõhutada, et riiklik abielu ja kiriklik abielu on olnud kogu aeg sisult ja tähenduselt erinevad. Uuest aastast Eestis kehtima hakkav olukord toob selle erinevuse veel rohkem esile, rõhutades samas kirikliku abielu pühadust,» kommenteeris peapiiskop Urmas Viilma.