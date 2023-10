Õpetajate streigi tõttu võivad lisaks koolidele ka lasteaiad suletuks jääda

Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) juht Evelin Sarapuu tõi välja, et vajadust haridustöötajate töötasud võrreldavate ametitega samale tasemele tuua nentisid kevadel kõik praegused koalitsioonierakonnad.

«Õpetajate palgakasv koalitsioonilepingus on tänase seisuga katteta lubadus, mis on tekitanud olukorra, kus eesti õpetajaskond on valmis enda eest jõuliselt seisma,» ütles Sarapuu.

Lasteaiaõpetajate eestkõneleja sõnul loodavad kõik, et valitsus haridustöötajate palga kokkulepet ei murra ning et õpetajate streigi korral on lasteaednikel seaduslik õigus nendega ühineda.

«Streik on kõigile ebameeldiv, aga see on seadusega lubatud viimane samm, kui valitsus tõesti järjepidevalt keeldub kokkuleppeid täitmast. Kui koolide õpetajaskond asub tekkinud olukorra tõttu streikima, on võimalik samal ajal lasteaednike toetusstreik, millega saavad seaduse kaitse all liituda kõik lasteaiaõpetajad Eestis.»

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimehe Reemo Voltri sõnul on septembris ja oktoobris tehtud küsitluse kohaselt valmis streikima üle 80 protsendi lasteaia- ja üle 90 protsendi kooliõpetajatest.

Haridusandmete portaali Haridussilm värske info kohaselt on Eestis ligi 600 lasteaeda, kus käib ligi 70 000 last. «Seega peaks streigi korral oma tööelu mõneks ajaks ümber korraldama vähemalt 100 000 inimest, millega peavad arvestama ka nende tööandjad,» nentis Voltri.

Sarapuu rõhutas, et lasteaednikele teeb enim muret riigi soov lasteaiaõpetajate palk lahti siduda kooliõpetajate palgast. «Täna on lasteaiaõpetajate palga alammäär seotud kooliõpetajate palga alammääraga, mis tagab ka lasteaedade õpetajate tasu püsimise õiglasel tasemel. Kui lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palgast lahti seotakse, tekiks taas olukord, kus lasteaiaõpetajate palga üle otsustas vaid kohalik omavalitsus ning Eestis võisid palgad erineda lausa kolm korda.»