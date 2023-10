«Reformi põhieesmärk on tekitada aastaks 2030 ühtne eestikeelne kool. Ühtne eestikeelne kool tähendab, et selles koolis õpivad kõik õpilased, sõltumata nende kodukeelest. Murekohti on palju, püüame teha kõik, et meie tegevuskava rakendamisega kitsaskohti ületada,» lisas ta.