Grünthal kirjutas end võõrasse korterisse elama

Nimelt kirjutas Äripäev, et Grünthal, kes on saanud riigikogust ka üürihüvitist, on paberite järgi üürinud mitu aastat korterit Paldiski maanteel. Korteri omanik ei tea kurikuulsast üürnikust midagi. «2014, kui maja valmis sai, ostsin korteri, elan siin, ühtegi üürnikku pole olnud, Kalle Grünthalit olen ainult telekast näinud,» rääkis omanik Äripäevale.